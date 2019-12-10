10 дек. 2019 г., 21:05
Journalist ID: 2177
News Code: 83589637
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СМИ: Рухани посетит Токио 19 декабря

СМИ: Рухани посетит Токио 19 декабря

Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани совершит официальный визит в Японию 19 декабря. Об этом сообщили во вторник японские СМИ.

По данным японских СМИ, президент Ирана намерен обсудит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

В то же время японская газета Times сообщила, что Рухание и Абэ также обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы после выхода США из соглашения.

Кроме того, японская газета со ссылкой японского премьера сообщила, что в настоящее время в Токио обсуждаются возможности организации подобной встречи.

"Токио продолжит дипломатические усилия по снижению напряженности и установления стабильности на Ближнем Востоке", цирует Абэ агентство Kyodo.

По данным издания, визит президента Ирана в Японию направлен на снижение напряженности в отношениях между Ираном и США на Ближнем Востоке.

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