СМИ: Рухани посетит Токио 19 декабря

По данным японских СМИ, президент Ирана намерен обсудит с премьер-министром Японии Синдзо Абэ двусторонние отношения, а также региональные и международные проблемы.

В то же время японская газета Times сообщила, что Рухание и Абэ также обсудят ситуацию вокруг иранской ядерной программы после выхода США из соглашения.

Кроме того, японская газета со ссылкой японского премьера сообщила, что в настоящее время в Токио обсуждаются возможности организации подобной встречи.

"Токио продолжит дипломатические усилия по снижению напряженности и установления стабильности на Ближнем Востоке", цирует Абэ агентство Kyodo.

По данным издания, визит президента Ирана в Японию направлен на снижение напряженности в отношениях между Ираном и США на Ближнем Востоке.

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