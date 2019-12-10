10 дек. 2019 г., 18:03
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News Code: 83589438
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Иранский посол призвал увеличить товарооборот с Таджикистаном

Иранский посол призвал увеличить товарооборот с Таджикистаном

Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Посол Ирана в Таджикистане Мохаммад Такии Сабери на встрече с министром финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода заявил о необходимости увеличить объем товарооборота между Тегераном и Душанбе.

"Посол Ирана в Таджикистане и министр финансов Республики во вторник обсудили текущее состояние отношений Ирана и Грузии и пути их развития по различным направлениям двустороннего сотрудничества", сообщили в пресс-службе дипмиссии Ирана в Душанбе.

Глава Минфина Таджикистана, в частности призвал к развитию сотрудничества Тегерана и Душанбе в экономической сфере.

По его словам, иранские компании помогли в осуществлении многочисленных проектов в Таджикистане, в том числе ГЭС "Сангтуда 2", "Рогунская ГЭС".

Иранский посол, в свою очередь, заявил, что 13-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ирана и Таджикистана, прошедшее недавно откроет новую главу в двусторонних отношениях между двумя странами.

Сабери также отметил, что совместные проекты сыграет важную роль в укреплении отношений между Ираном и Таджикистаном в различных секторах.

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