Помощник Зарифа раскрыл подробности обмена заключёнными между Ираном и США

По словам Бахарванда, обмен иранского учёного на американского студента был сложной, многомерной задачей. "Она включала в себя судебные, консульские, политические, дипломатические, гуманитарные аспекты и вопросы безопасности. Таким образом, принятие решений по этому поводу требоало координации и было сложной, трудоёмкой и длительной по времени работой", сказал он.

Помощник главы иранского МИД добавил, что обе стороны - Иран и США - в течение нескольких месяцев обменивались посланиями через посольство Швейцарии, которое представляет интересы США в Иране. "Швейцарское посольство сыграло очень хорошую, беспристрастную и справедливую роль для обеих сторон", указал Бахарванд.

Иранский дипломат назвал главной причиной задержания и возмущения Вашингтона научные достижения учёного Солеймани и других иранских учёных.

"Сначала американцы предложили вести переговоры об обмене заключёнными. Однако наши указания (в МИДе Ирана) не заключались в ведении прямых переговоров с американской стороной", сказал он, комментируя детали посланий между Ираном и США.

"После переписки мы наконец договорились об обмене этими двумя заключёнными. Мы узнали, что правительство США отправит правительственный самолёт для своего гражданина и вернёт его в Соединённые Штаты своим специальным рейсом. Поэтому мы настаивали на том, чтобы то же самое условие было выполнено и для иранского гражданина, поэтому использовали наш правительственный самолёт", рассказал Бахарванд.

"(Спецпредставитель США по Ирану Брайан) Хук с американской стороны, а я с иранской стороны вошли в нейтральную зону, предусмотренную швейцарской стороной. Там мы обменялись заключёнными без каких-либо переговоров", пояснил он.

Иранский дипломат добавил, что Иран и США могут продолжать обмениваться заключёнными. При этом он отметил, что "в иранских тюрьмах в настоящее время отбывают наказание приблизительно 20 граждан США, а в американских тюрьмах находятся около 20 наших соотечественников".

7 декабря США передали властям Ирана учёного Масуда Солеймани, который без предъявления обвинений был задержан сотрудниками ФБР в американском штате Миннессота в октябре 2018 года. В ответ Иран передал США американского студента Сюэ Вана, который в 2016 году был задержан в Иране по подозрению в шпионаже.

Солеймани был задержан в аэропорту Чикаго 22 октября 2018 года. Он прибыл в США по приглашению клиники Майо в Миннессоте для руководства исследовательской программой по лечению пациентов, перенёсших инсульт, однако внезапно был обвинён в попытке экспортировать флаконы с гормоном роста из США в Иран вопреки американским санкциям.

Об обмене заключёнными написали в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент США Дональд Трамп.

"Я рад, что профессор Массуд Солеймани и господин Сюэ Ван скоро увидят своих родных", написал Зариф.

"Освобождение пленных американцев имеет огромное значение для моей администрации, и мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы наши граждане, захваченные за рубежом, возвращались домой", отметил Трамп.

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