Он также сообщил об экспорте 210 тонн товаров, включая 6 партий замороженной рыбы, 3 партии корма для водных животных и 6 партий скота и птицы, в Ирак и Кувейт из Курдистана в первой половине текущего года.
По его словам, 265 тыс. тонн сельскохозяйственных продуктов в первой половине этого года стоимостью 137 млн. долларов экспортировано в иностранные страны.
Санандадж, 10 декабря, ИРНА – С начала иранского 1398 года (начался 21 марта) 78 тонн замороженной рыбы из иранского Курдистана экспортировано в Россию. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Ветеринарной организации Курдистана Моджтаба Вармагани.
Он также сообщил об экспорте 210 тонн товаров, включая 6 партий замороженной рыбы, 3 партии корма для водных животных и 6 партий скота и птицы, в Ирак и Кувейт из Курдистана в первой половине текущего года.
-
Помощник Зарифа раскрыл подробности обмена заключёнными между Ираном и США
Тегеран, 10 декабря. ИРНА — Помощник министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд во вторник…
-
В Россию экспортировано 78 тонн иранской замороженной рыбы
Санандадж, 10 декабря, ИРНА – С начала иранского 1398 года (начался 21 марта) 78 тонн замороженной…
-
Число иностранных туристов в иранском Казвине выросло на 10 процентов
Казвин, 10 декабря, ИРНА - Число иностранных туристов в Казвине в этом году увеличилось на…
-
Праздник Ялда будет отмечен с участием представителей ОЭС на телебашне Милад в Тегеране
Тегеран, 10 декабря, ИРНА - Специальная программа на праздник Ялда будет проходить в Башне…
-
Китай выступил против незаконных санкций в отношении Ирана
Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Китай в очередной раз поддерживает Совместный всеобъемлющий плана…
-
ИРНА призвало к расширению сотрудничества между иранскими и российскими СМИ
Москва, 10 декабря, ИРНА – Заместитель главы информационного агентства Исламской Республики…
-
Операция на мозге с интраоперационным пробуждением пациента в Иране
Операция прошла над 19-летнем парне.
-
Выставка ковров ручной работы в Исфахане
22-я Исфаханская выставка ковров ручной работы проходит с 5 по 11 декабря в Международном выставочно…
-
-
Рыба, сети и удочка
Рыба традиционно и исторически издавна ловится для кушанья в Иране. Рыбалка существует с древних…
Your Comment