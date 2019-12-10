В Россию экспортировано 78 тонн иранской замороженной рыбы

Он также сообщил об экспорте 210 тонн товаров, включая 6 партий замороженной рыбы, 3 партии корма для водных животных и 6 партий скота и птицы, в Ирак и Кувейт из Курдистана в первой половине текущего года.

По его словам, 265 тыс. тонн сельскохозяйственных продуктов в первой половине этого года стоимостью 137 млн. долларов экспортировано в иностранные страны.

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