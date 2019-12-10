10 дек. 2019 г., 14:09
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News Code: 83589081
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Число иностранных туристов в иранском Казвине выросло на 10 процентов

Число иностранных туристов в иранском Казвине выросло на 10 процентов

Казвин, 10 декабря, ИРНА - Число иностранных туристов в Казвине в этом году увеличилось на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По данным Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана, с начала этого года 11300 иностранных туристов посетили провинцию, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крепость Хасана Сабах Аламут, Мечеть Атиг, Каравансарай Саад аль-Салтанах, Антропологический музей Сефевидов были одними из памятников и достопримечательностей Казвина, которые привлекают иностранных туристов.

В Казвине более 1400 объектов, внесенных в список национальных наследий Ирана.

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