Число иностранных туристов в иранском Казвине выросло на 10 процентов

По данным Организации по культурному наследию, народным промыслам и туризму Ирана, с начала этого года 11300 иностранных туристов посетили провинцию, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Крепость Хасана Сабах Аламут, Мечеть Атиг, Каравансарай Саад аль-Салтанах, Антропологический музей Сефевидов были одними из памятников и достопримечательностей Казвина, которые привлекают иностранных туристов.

В Казвине более 1400 объектов, внесенных в список национальных наследий Ирана.

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