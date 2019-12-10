Праздник Ялда будет отмечен с участием представителей ОЭС на телебашне Милад в Тегеране

Программа сосредаточивается на представлении традиционного праздника Ялда в Иране и соседних странах, таких как Афганистан и Таджикистан.

В программе также будут исполнять музкальные группы из Афганистана и Таджикистана.

Мероприятие прйдет 15:00-17:00 по местному времени 23 декабря.

Ялда - древний иранский праздник, первоначально отмечавшийся самой длинной ночью года, то есть накануне зимнего солнцестояния.

После реформы иранского календаря в 1925 году, которая привязала сезонные мероприятия к дням календаря, Ялда отмечается в ночь и первый день десятого месяца (Дей). С учётом ежегодных сдвигов праздник может прийтись на день раньше или позже зимнего солнцестояния.

После падения империи Сасанидов и распространения ислама значение этого праздника упало, Ялда стал семейным зороастрийским праздником. Использование свежих фруктов среди зимы напоминает древние обычаи просьбы божеств о защите озимых.

В конце XIII века иранский поэт Саади писал в своём Бустане: «Настоящее утро не придёт, пока не закончится ночь Ялда».

Ночь Ялда была официально внесена в список национальных сокровищ Ирана на специальной церемонии в 2008 году.

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