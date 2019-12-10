Китай выступил против незаконных санкций в отношении Ирана

Китайский посол во вторник заявил об увеличении политического доверия между Ираном и КНР, указав на встречу президентов двух стран в кулуарах заседания Генассамблеи ООН.
"В двусторонних стратегических отношениях Ирана и Китая открылась новая глава", отметил он, выступая на заседании по рассмотрению экономических связей двух стран.
Он назвал СВПД важным многосторонним соглашением, которое образовалось путем переговоров между мировыми державами.
"Сохранение ядерного соглашения обозначает сохранение многосторонности и международного порядка согласно мировым законам", добавил он.
Китайский дипломат призвал стран-участников СВПД эффективно обеспечивать безопасность Персидского залива, отметив, что этнические, религиозные и геополитические разногласия, а также негативная роль мировых держав в регионе создали напряженность.
По его словам, товарооборот Ирана и Китая с 2016 по 2017 гг. достиг 37 млрд. долларов, но после выхода США из СВПД и восстановления санкций возникли серьезные препятствия в экономических отношениях двух стран.
"Несмотря на санкции, Китай продолжает экономические отношения с Ираном, но объем товарооборота двух стран в прошлом году достиг 35 млрд. долларов, за последние 10 месяцев также он составляет 20 млрд. долларов", отметил Чан Хуа.
Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Китай в очередной раз поддерживает Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, выступив против незаконных санкций против Ирана. Об этом заявил посол Китая в Тегеране Чан Хуа.
Китайский посол во вторник заявил об увеличении политического доверия между Ираном и КНР, указав на встречу президентов двух стран в кулуарах заседания Генассамблеи ООН.
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