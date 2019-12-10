ИРНА призвало к расширению сотрудничества между иранскими и российскими СМИ

В Москве в понедельник прошло заседание Российско-иранского комитета по сотрудничеству в медиасфере. Первое состоялось в 2018 году в Тегеране.

Шафии на этом заседании заявил о 85-летней истории ИРНА, корреспонденты которого сегодня передают новости из более 400 городов Ирана и 35 стран мира.

Указав на договоренности ИРНА с российскими ТАСС и Спутник, Шафии заявил об интересе Ирана к проведению курсов в сотрудничестве с информационным агентством Спутник в Тегеране.

Он также напомнил о банке фотографий ИРАН и газеты Иран с более 3 млн. фото.



Главная задача Комитета по сотрудничеству в медиасфере - наладить сотрудничество между СМИ двух стран, а также определить и развивать наиболее перспективные направления взаимодействия. С российской стороны Комитет возглавляет замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, с иранской - замминистра культуры и исламской ориентации республики по вопросам СМИ Мохаммад Ходади. На встрече также присутствовал посол Ирана в России Мехди Санаи. Кроме того, из Тегерана прибыла представительная делегация руководства ведущих СМИ ИРИ.

В ходе переговоров была достигнута договоренность о конкретных направлениях сотрудничества. Одна из основных задач - его расширение во всех форматах, в том числе в подготовке кадров.

"Мы с удовольствием примем у себя сотрудников СМИ Ирана на программах Sputnic Pro и Russia Today, которые учат работе с цифровым контентом", - отметил Волин. "Отдельным направлением, - подчеркнул Волин, - должна быть борьба с "фэйк ньюс", жертвами которых становятся сегодня и Россия, и Иран". Кроме того, в планах - совместное производство контента. Российский телеканал "Звезда", например, готов работать с иранскими партнерами над созданием программ о современных вооружениях.

Как отметил Ходади, "мы в своем регионе наблюдаем информационную войну, которая нам навязана". "Сотрудничество между СМИ Ирана и России - это не прихоть, а подготовка почвы для развития сотрудничества двух государств, что может обеспечить нашу безопасность", - подчеркнул Ходади. По его словам, Иран и Россия должны не только работать в двустороннем формате, но и привлекать к сотрудничеству другие страны Среднего и Ближнего Востока.

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