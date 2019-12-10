Командующий ВМС Ирана: Ни одна страна не способна нарушить безопасность страны

Адмирал Хосейн Ханзади, который сегодня, во вторник, совершил официальный визит в Пакистан, в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Исламабаде подчеркнул, что Иран полностью самодостаточен и независим, и отметил: "У нас есть специальный план по созданию оборудования, которое будет производиться иранскими специалистами".

Как он отметил, присутствие иностранных высокомерных держав в регионе является фактором отсутствия безопасности, а их безоговорочный выход из региона пойдёт на пользу региону. "Для этого не нужны никакие иностранные силы, пакистанская сторона разделяет позицию Ирана", указал он.

"Исламская Республика Иран имеет сухопутные и морские границы с 15 соседними странами, и наш основной подход заключается в развитии сотрудничества с Пакистаном на море, то есть различные аспекты оперативного, технического, образовательного и многостороннего сотрудничества в форме обмена информацией", сказал командующий.

"Ожидается, что в ближайшем будущем военно-морской флот Пакистана проведёт международные морские учения "Безопасность", на которые приглашён военно-морской флот Ирана", - заявил он.

"Возможности порта Чабахар и Гвадар также обсуждались с пакистанской стороной. Они полагают, что совместное использование пропускной способности двух портов поможет дальнейшему процветанию региона", - добавил он.

Адмирал Ханзади вчера отправился в Исламабад и обсудил развитие сотрудничества и другие вопросы со своим пакистанским коллегой Зафаром Махмудом Аббаси.

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