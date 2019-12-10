Командующий ВМС ИРНА: Ни одна страна не способна нарушить безопасность страны

Адмирал Хоссейн Ханзади, который сегодня во вторник совершил официальный визит в Пакистан в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА в Исламабаде, подчеркнув, что Иран полностью самодостаточен и независим, отметил: "У нас есть специальный план по созданию оборудования, которое будет производиться иранскими специалистами".

Как отметил он, присутствие иностранных и высокомерных держав в регионе является фактором отсутствия безопасности и их безоговорочный выход в пользу региона. "Для этого не нужны никакие иностранные силы, и пакистанская сторона была за позицию Ирана", - указал он.

"Исламская Республика Иран имеет сухопутные или морские границы с 15 соседними странами, и наш основной подход заключается в развитии сотрудничества с Пакистаном на море, которое включает в себя различные аспекты оперативного, технического, образовательного и многостороннего сотрудничества в форме обмена информацией", - сказал комондующий.

"Ожидается, что в ближайшем будущем военно-морской флот Пакистана проведет международные морские учения "Безопастность" и при этом приглашен военно-морской флот Ирана", - заявил он.

"Возможности порта Чабахар и Гвадар были обсуждены с пакистанской стороной. Они полагали, что совместное использование пропускной способности двух портов поможет дальнейшему процветанию региона", - добавил он.

Адмирал Ханзади, вчера отправился в Исламабад и обсудил развитие совместного сотрудничества и вопросы со своим пакистанским коллегой Зафаром Махмудом Аббаси.

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