Абэ: в духовном визите Рухани в Японию сосредоточимся на снижении напряженности

По данным издания, возможный визит президента Ирана Хасана Рухани направлен на снижение напряженности в отношениях между Ираном и США на Ближнем Востоке и в соответствии с возрастающей ролью Японии в снижении этой напряженности.

Kyodo пишет, что эта поездка станет первым визитом иранского президента после визита тогдашнего иранского президента в Японию в 2000 году. Абэ, вероятно, воспользуется возможностью, чтобы убедить Иран сохранить ядерную сделку, на основе которого Иран договорился с мировыми державами о сокращении своей ядерной программы, в случае отмены санкций.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.

Kyodo цитируя свои источники, утверждает, что другой целью Абэ в приглашении иранского президента в Токио является достижение с Ираном взаимопонимания относительно планов Японии направить силы самообороны на Ближний Восток.

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