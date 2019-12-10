Абэ: В ходе визита Рухани в Японию мы сосредоточимся на снижении напряжённости

По данным издания, возможный визит президента Ирана Хасана Рухани в Японию направлен на снижение напряжённости в отношениях между Ираном и США на Ближнем Востоке и соответствует возрастающей роли Японии в снижении этой напряжённости.

Kyodo пишет, что эта поездка станет первым визитом иранского президента в Японию после визита прежнего иранского президента в Японию в 2000 году. Абэ, вероятно, воспользуется возможностью, чтобы убедить Иран сохранить ядерную сделку, на основе которой Иран договорился с мировыми державами о сокращении своей ядерной программы в случае отмены санкций.

В июле 2015 года "Большая шестёрка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трёх лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из неё и восстановлении жёстких санкций против Исламской Республики Иран. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.

Kyodo цитирует свои источники, и утверждает, что ещё одной целью Абэ в приглашении иранского президента в Токио является достижение с Ираном взаимопонимания относительно планов Японии направить силы самообороны на Ближний Восток.

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