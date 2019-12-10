10 дек. 2019 г., 11:21
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Сборная Ирана по голболу заняла второе место на чемпионате Азии

Сборная Ирана по голболу заняла второе место на чемпионате Азии

Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Мужская сборная Ирана по голболу заняла 2-е место на чемпионате Азии, уступив команде Китая в финале турнира.

Финал чемпионата Азии по голболу между Ираном и Китаем в понедельник прошел в Японии. Китай завоевал лицензию на Паралимпийские игры 2020 года в Токио, обыграв Иран в финале чемпионата Азии со счетом 10:0.
Иранская команда ранее одержала победу над Таиландом, Южной Кореей, Австралией, Индонезией и Японией в этом турнире.
Команды Бразилии, Бельгии, Германии, Турции, Литвы, США, Украины, Японии и Китая до сих пор гарантировали свое присутствие на Паралимпийских играх-2020 в Токио.

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