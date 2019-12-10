Иранские лыжники участвуют в Олимпийских играх 2020 года в Швейцарии

Тегеран, 9 декабря, ИРНА – "Россия не откажется от проекта на ядерном объекте в Фордо, несмотря на отмену исключений по санкциям США", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, добавив, что Иран может продолжать производство стабильных изотопов, и без России.