10 дек. 2019 г., 10:14
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News Code: 83588482
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Иранские лыжники участвуют в Олимпийских играх 2020 года в Швейцарии

Иранские лыжники участвуют в Олимпийских играх 2020 года в Швейцарии

Тегеран, 10 декабря, ИРНА – Как сообщает федерация лыжного спорта Ирана 2 лыжника примут участие в зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Швейцарии.

Зимние юношеские Олимпийские игры 2020 года пройдут 9 — 22 января в Лозанне (Швейцария).
Роксана Саве-Шемшаки и Али Кальхор представят Иран на зимних юношеских Олимпийских играх-2020. Они получили лицензию на ОИ-2020 через отборочный этап.

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