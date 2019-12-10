Санаи: народам Ирана и России нужно больше узнать друг друга

Мехди Санаи во втором ирано-российском комитете по СМИ в присутствии заместителя министра культуры и исламской ариентации Мохаммада Ходади, заместителя министра телекоммуникаций, цифрового развития и массовых коммуникаций России Алексея Волина и некоторых руководители СМИ в Москве отметил, что Иран и Россия находятся в процессе расширения своих отношений, и за последние несколько лет были созданы многочисленные комитеты в различных областях, которые сформировали хорошие партнерские отношения друг с другом в связи с растущей тенденцией развития отношений между Тегераном и Москвой.

"Конечно, расширение сотрудничества в области СМИ между двумя сторонами также повысит доверие между двумя странами, в то время как обе страны должны знать друг друга больше, поскольку сегодня это необходимо, что станет возможным благодаря активности и вниманию средств массовой информации", - указал он.

"Правительственные отношения между двумя странами находятся на хорошем уровне, однако необходимость более широкого участия негосударственных организаций двух стран ощущается как никогда ранее", - добавил он.

По словам Санаи, одна из сегодняшних проблем в отношениях между Тегераном и Москвой заключается в том, что большая часть сотрудничества и соглашений осуществляется на государственном уровне и между правительственными учреждениями, в то время как двум странам крайне необходимо расширять сотрудничество в частном секторе и институтах гражданского общества.

"Я надеюсь, что договоренности, достигнутые в Комитете по сотрудничеству в области СМИ между Ираном и Россией, повысят осведомленность и понимание народов двух стран", - заключил он.

В конце своего выступления на русском языке Санаи в адрес высокопоставленных российских чиновников и средств массовой информации, таких как Спутник, Российское государственное телевидение и РИА Новости, сказал, что сегодня на встрече присутствовала группа высокопоставленных и наиболее влиятельных представителей иранских СМИ и это хорошая возможность для расширения сотрудничества российских СМИ с Ираном.

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