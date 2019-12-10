Зариф и Ашраф Гани провели консультации по мирным переговорам в Афганистане

Мохаммад Джавад Зариф встретился вчера вечером в Стамбуле с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.

Двусторонние отношения, текущие политические события в Афганистане, особенно мирные переговоры между афганскими группами с фокусом на правительстве, были основными темами обсуждения на встрече.

Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле в кулуарах VIII конференции "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние".

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