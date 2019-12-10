10 дек. 2019 г., 09:07
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News Code: 83588348
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Зариф и Ашраф Гани провели консультации по мирным переговорам в Афганистане

Зариф и Ашраф Гани провели консультации по мирным переговорам в Афганистане

Тегеран, 10 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани провели консультации по мирным переговорам в Афганистане.

Мохаммад Джавад Зариф встретился вчера вечером в Стамбуле с президентом Афганистана Мохаммадом Ашрафом Гани.

Двусторонние отношения, текущие политические события в Афганистане, особенно мирные переговоры между афганскими группами с фокусом на правительстве, были основными темами обсуждения на встрече.

Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле в кулуарах VIII конференции "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние".

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