9 дек. 2019 г., 18:30
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News Code: 83587974
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Аракчи сообщил об отмене запуска Европой механизма по спорам в рамках СВПД

Аракчи сообщил об отмене запуска Европой механизма по спорам в рамках СВПД

Тегеран, 9 декабря. ИРНА — На прошедшей в пятницу в Вене заседании совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе не был затронут запуск механизма, который грозит восстановлением санкций против Ирана, из-за несоблюдения им обязательств в рамках СВПД, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"На последнем заседании совместной комиссии по реализации СВПД не был затронут запуск механизма по спорам", сказал журналистам Аракчи.

"До пятого этапа по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки осталось менее месяца. Есть различные варианты о том, что какие меры будут приняты в рамках этого шага", добавил он, подчеркнув, что решение насчет пятого этапа еще не было принято.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД.  6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

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