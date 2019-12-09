Аракчи сообщил об отмене запуска Европой механизма по спорам в рамках СВПД

"На последнем заседании совместной комиссии по реализации СВПД не был затронут запуск механизма по спорам", сказал журналистам Аракчи.

"До пятого этапа по сокращению обязательств в рамках ядерной сделки осталось менее месяца. Есть различные варианты о том, что какие меры будут приняты в рамках этого шага", добавил он, подчеркнув, что решение насчет пятого этапа еще не было принято.

5 ноября Тегеран официально сообщил о начале четвёртого этапа сокращения обязательств в рамках СВПД. 6 ноября страна начала закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, достигнув этапа, при котором обогащение урана будет на уровне 4,5%.

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