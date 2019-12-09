Зариф предупредил об угрозе распространения ДАИШ в Афганистане

"Мы не должны забывать о растущей угрозе ДАИШ в Афганистане, что привела к ещё большему кровопролитию и породила опасную сектантскую тенденцию", заявил Зариф, выступая на конференции "Сердце Азии – Стамбульский процесс".

"Что ещё более опасно, то, что это радикализировало местные вооружённые группировки, конкурирующие за своих последователей и новобранцев. Поскольку никто не выиграл от представления и поддержки ДАИШ и других экстремистских группировок в Сирии и Ираке, никто не выиграет от их появления и в Афганистане и Центральной Азии", подчеркнул Зариф.

" Эту ужасающую тенденцию необходимо остановить, прежде чем она достигнет катастрофических размеров. Мы твёрдо верим, что нам нужно сформировать единый фронт и решительно выступить против ДАИШ", указал он.

"Афганистан является очень богатой страной с точки зрения природных ресурсов и многочисленных возможностей, которыми он обладает. К сожалению, его народ лишён такого потенциального богатства. В условиях нищеты и отсталости мы никогда не может ожидать долгосрочного успеха в борьбе с терроризмом, наркотиками или организованной преступностью", добавил он.

"Для Афганистана нет военного решения. Присутствие иностранных сил никогда не приносило стабильности в нашем регионе и исторически обеспечивало вербовку для экстремистов. Объявление графика вывода иностранных войск из Афганистана подготовило бы для афганского правительства необходимую почву для содействия процессу мира и примирения на национальном уровне", отметил глава иранского МИД.

"Иран готов и впредь помогать народу и правительству Афганистана в стремлении к миру и сотрудничать со всеми странами с этой целью", заключил он.

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