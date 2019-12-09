УНП ООН развивает сотрудничество с Ираном

Тегеран, 9 декабря. ИРНА — Представитель Управления ООН по наркотикам и преступности в Иране заявил, что УНП ООН привержено сотрудничеству с Ираном и другими странами для укрепления безопасности и стабильности по всему миру.
"В 2009 года был принят пакет антикоррупционных законов, и уже 10 лет Иран является членом Ууправления ООН по наркотикам и преступности", сказал он.
Он отметил усилия Ирана по борьбе с коррупцией, заявив, что Тегеран разработал механизм для этого.
По его словам, Управление ООН по наркотикам и преступности готово развивать сотрудничество со всеми членами, в том числе с Ираном.
"Широко распространённая коррупция затрагивает людей и разрушает доверие к государственным институтам. Коррупция также разрушает усилия по созданию лучшего мира, а нам нужно больше усилий для того, чтобы искоренить это явление", указал он.
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