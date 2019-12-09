Япония выделяет 120 млн. евро на нефтехимический сектор Ирана

Он назвал общую сумму инвестиций, которую вложит в проект, 462 млн. евро, добавив, что компания может ежедневно производить 5000 тонн метанола.
По его словам, нефтехимическая компания Ападана Персидского залива полностью будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года
Он сказал, что физический прогресс проекта до сих пор составляет 47%.
Swiss Casale Corporation является патентным гарантом нефтехимической компании Ападана Персидского залива.
Ассалуйе, 9 декабря. ИРНА - Япония предоставила кредит на 120 млн. евро на разработку совместного газового месторождения Ирана с Катаром в Персидском заливе, заявил в понедельник генеральный директор нефтехимической компании "Ападана Персидского залива" Джалил Гассами.
Он назвал общую сумму инвестиций, которую вложит в проект, 462 млн. евро, добавив, что компания может ежедневно производить 5000 тонн метанола.
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