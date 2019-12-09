9 дек. 2019 г., 15:51
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News Code: 83587769
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Япония выделит Ирану 120 млн. евро для нефтехимического сектора

Япония выделит Ирану 120 млн. евро для нефтехимического сектора

Ассалуйе, 9 декабря. ИРНА - Япония предоставила Ирану кредит на 120 млн. евро на разработку совместного газового месторождения Ирана с Катаром в Персидском заливе, как заявил в понедельник генеральный директор Нефтехимической компании Ападана Персидского залива Джалил Гассами.

Он назвал общую сумму инвестиций, которая будет вложена в проект - 462 млн. евро, добавив, что компания может ежедневно производить 5000 тонн метанола.
По его словам, нефтехимическая компания Ападана Персидского залива полностью будет введена в эксплуатацию в конце 2021 года.
Он сказал, что де-факто прогресс проекта пока составляет 47%.
Компания Swiss Casale Corporation является патентным гарантом нефтехимической компании Ападана Персидского залива.

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