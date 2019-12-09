Иранский футболист стал автором лучшего гола на лиге чемпионов АФК

Ему удалось забить акробатический гол в матче с саудовской командой Аль-Ахли в рамках лиги чемпионов АФК.

Лучший гол лиги чемпионов АФК за последние 2 недели выбрали болельщики, 59% из которых голосовали за гол Халил-Заде.

Иранский футболист поблагодарил всех болельщиков, которые голосовали за него.

"Просто могу сказать, что я забил лучший гол в своей жизни, потому что я забил гол для лучшей команды мира, Персеполис", сказал он.

Персеполис в прошлом году уступил японскому "Касима Антлерз" в финале лиги чемпионов АФК.



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