Иран пригрозил решающим ответом на любое глупое действие

Пресс-секретарь МИД Ирана назвал угрозы оккупационного режима Израиля свидетелем его слабости ради того, чтобы скрыть собственные кризисы и проблемы лидеров режима. Сионистский режим основан на угрозе и агрессии за 70-летней истории оккупации.

Мусави подчеркнул, что Исламская Республика Иран без никакого умиротворения решительно ответит на любую агрессию или глупое действие.

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