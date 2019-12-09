9 дек. 2019 г., 14:52
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News Code: 83587667
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Иран пригрозил решающим ответом на любое глупое действие

Иран пригрозил решающим ответом на любое глупое действие

Тегеран, 9 декабря, ИРНА – Иран решительно ответит на любую агрессию или глупое действие. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Аббас Мусави в ответ на утверждения и военные угрозы сионистского режима против Ирана.

Пресс-секретарь МИД Ирана назвал угрозы оккупационного режима Израиля свидетелем его слабости ради того, чтобы скрыть собственные кризисы и проблемы лидеров режима. Сионистский режим основан на угрозе и агрессии за 70-летней истории оккупации.
Мусави подчеркнул, что Исламская Республика Иран без никакого умиротворения решительно ответит на любую агрессию или глупое действие.

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