Зариф встретился с министром иностранных дел Турции

Министр иностранных дел Иранаф, находящийся в Турции для участия в VIII конференции "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние", встретился в Стамбуле с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

На встрече были обсуждены различные аспекты двусторонних добрых отношений, наиболее важные региональные и международные вопросы, включая последние события в политическом процессе в Сирии, условия в Ираке и Афганистане и другие вопросы, представляющие интерес.

VIII конференция "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние" прошла в Стамбуле, Турция, с участием министров иностранных дел Турции, Афганистана, Азербайджана, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

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