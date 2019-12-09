9 дек. 2019 г., 14:24
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Зариф встретился с министром иностранных дел Турции

Зариф встретился с министром иностранных дел Турции

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле в кулуарах VIII конференции "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние".

Министр иностранных дел Иранаф, находящийся в Турции для участия в VIII конференции "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние", встретился в Стамбуле с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

На встрече были обсуждены различные аспекты двусторонних добрых отношений, наиболее важные региональные и международные вопросы, включая последние события в политическом процессе в Сирии, условия в Ираке и Афганистане и другие вопросы, представляющие интерес.

VIII конференция "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние" прошла в Стамбуле, Турция, с участием министров иностранных дел Турции, Афганистана, Азербайджана, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

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