9 дек. 2019 г., 13:55
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News Code: 83587499
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Свободная зона Арас становится связующим звеном с ЕАЭС

Свободная зона Арас становится связующим звеном с ЕАЭС

Тебриз, 9 декабря, ИРНА - Свободные зоны Арас и Каспий становятся связующим звеном с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), заявил секретарь Высшего совета свободных и особых экономических зон Ирана Мортеза Банк.

"В соответствии с важным соглашением, недавно заключенным в области иранской торговли, наша страна может экспортировать пока до пяти евразийских государств-членов 300 наименований иранских товаров без таможенной пошлины", - сказал он.

"Это соглашение является хорошей возможностью для свободных зон, особенно свободной зоны Арас, стать связующим звеном с Евразийским экономическим союзом как одним из крупнейших рынков в мире", - заявил он.

"Исходя из этого, 800 наименований товаров будут обменены с Ираном, что представляет собой ценную возможность для региона", - отметил он.

"Активные и ориентированные на будущее инвестиции в свободной зоне Арас находятся в стадии реализации, что создает хорошую возможность для производства и занятости", - добавил он.

Свободная зона Арас расположена более чем на 50000 га в центре города Джолфа, в 2 километрах к северо-западу от Тебриза, граничит с Азербайджаном, Арменией и Нахичеванской Автономной Республикой.

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