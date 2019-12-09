9 дек. 2019 г., 13:49
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Иранец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве

Иранец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве

Керман, 9 декабря, ИРНА – Иранский спортсмен Мохаммад Махди Изади выиграл золото на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Москве.

Он в весовой категории 52 кг принес Ирану золото в жиме лежа.
Чемпионат мира по пауэрлифтингу с участием 4000 спортсменов из 35 стран 4-8 декабря прошел в Москве.

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