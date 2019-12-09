18 стран приняли участие в международной выставке лакокрасочных материалов и резинотехнических изделий Ирана

Выставка лакокрасочных материалов и резинотехнических изделий считается крупнейшим событием в области лакокрасочной промышленности как в Иране, так и на Ближнем Востоке.

230 собственных производителей и 40 иностранных компаний из Испании, США, Франции, Китая, Индии, Германии, Тайваня, Южной Кореи, России, Италии, Швеции, Турции, ОАЭ, Греции, Ирака, Афганистана и Азербайджанской Республики в этом году участвовали в этой выставке.

Объем экспорта лакокрасочных материалов и резинотехнических изделий в Афганистан, Пакистан, Кувейт, Туркменистан, Таджикистан и Казахстан составляет 180 млн. долларов в год.

В рамках выставки будут проведены научная конференция и семинары. На экспозициях выставки будут представлены химические и сырьевые материалы, резинотехнические изделия и композитные материалы, различные покрытия, измерительная аппаратура, применяемая для контроля за состоянием покрытий, наноматериалы, упаковочные материалы и т.п.

19-я международная выставка лакокрасочных материалов и резинотехнических изделий Ирана 9-12 декабря проходит в Тегеране.

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