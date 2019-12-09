9 дек. 2019 г., 13:14
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News Code: 83587398
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Иран завершит строительство тоннеля "Независимость" в Таджикистане

Иран завершит строительство тоннеля "Независимость" в Таджикистане

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Ссылаясь на соглашение между министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана и министром энергетики Ирана, директор иранской компании по развитию водных и энергетических ресурсов Бехруз Моради сказал, что договорилось предпринять необходимые шаги для завершения туннеля "Независимость" в Таджикистане.

"Пятикилометровый тоннель "Независимость" Таджикистана был построен иранскими инженерами в прошлом году, и некоторые его части остались незавершенными, и в последние дни между двумя странами было заключено соглашение о том, что Иран предпримет необходимые шаги для завершения освещения туннеля", - отметил он.

Тоннель Независимости, который соединяет центр Таджикистана с севером, был построен Ираном за 3 года стоимостью 60 млн. долларов.

"По словам министра энергетики, который делает упор на развитие отношений со странами региона, являющимися союзниками, мусульманами и соседями, компания установила отношения с Таджикистаном. Результатом этого является подписание соглашения", - указал он.

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