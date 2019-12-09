Иран может продолжать производство стабильных изотопов без России: Камальванди

"Мы с технической точки зрения готовы в дальнейшем продолжать работу, связанную со стабильными изотопами, и без России". "Конечно, с политической точки зрения будет лучше, если Москва продолжит сотрудничество с нами", - отметил он.
"Мы считаем, что Россия, несмотря на отмену исключений по санкциям США, не оставит работу [над проектом по производству стабильных изотопов]", - заявил представитель ОАЭИ.
Камальванди заявил, что Москва продолжает участвовать в строительстве второго и третьего энергоблоков на АЭС "Бушер".
Он также заявил о переговорах с российской страной на прошлей неделе в связи с проектом производства стабильных изотопов.
Тегеран, 9 декабря, ИРНА – "Россия не откажется от проекта на ядерном объекте в Фордо, несмотря на отмену исключений по санкциям США", заявил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, добавив, что Иран может продолжать производство стабильных изотопов, и без России.
"Мы с технической точки зрения готовы в дальнейшем продолжать работу, связанную со стабильными изотопами, и без России". "Конечно, с политической точки зрения будет лучше, если Москва продолжит сотрудничество с нами", - отметил он.
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