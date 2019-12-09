Иран и Оман подписали соглашение о морском транспорте

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами и министр торговли и промышленности Омана Али бен Масуд Аль Сунаиди в воскресенье подписали данное соглашение.

Иран и Оман договорились о двустороннем сотрудничестве по морским перевозкам и взаимному использованию портов двух стран для обмена товарами и услугами. Они также достигли соглашения о двустороннем торговле в свободных водах.

Иранский министр на этой встрече заявил о серьезной воле двух стран для расширения экономических связей.

Он также назвал проведение Совместной экономической комиссии Ирана и Омана в Тегеране хорошей возможностью для морского взаимодействия.

Эслами назвал соглашения двух стран в областях торговли, туризма и здравоохранительного туризма итогами Совместной комиссии.

Он выразил надежду на подтверждение Оманом лицензий авиакомпаний "Iran Air" и "Mahan Air", которые заинтересованы запускать прямые рейсы в Оман.

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