Иран и Оман подписали соглашение о морском транспорте

Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами и министр торговли и промышленности Омана Али бен Масуд Аль Сунаиди в воскресенье подписали данное соглашение.
Иран и Оман договорились о двустороннем сотрудничестве по морским перевозкам и взаимному использованию портов двух стран для обмена товарами и услугами. Они также достигли соглашения о двустороннем торговле в свободных водах.
Иранский министр на этой встрече заявил о серьезной воле двух стран для расширения экономических связей.
Он также назвал проведение Совместной экономической комиссии Ирана и Омана в Тегеране хорошей возможностью для морского взаимодействия.
Эслами назвал соглашения двух стран в областях торговли, туризма и здравоохранительного туризма итогами Совместной комиссии.
Он выразил надежду на подтверждение Оманом лицензий авиакомпаний "Iran Air" и "Mahan Air", которые заинтересованы запускать прямые рейсы в Оман.
Тегеран, 9 декабря, ИРНА – Соглашение о морском транспорте и торговом судоходстве было подписано между Ираном и Оманом.
Министр дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами и министр торговли и промышленности Омана Али бен Масуд Аль Сунаиди в воскресенье подписали данное соглашение.
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