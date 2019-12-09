Зариф: мы недовольны степенью приверженности европейцев СВПД

Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Стамбул, где в сегодня пройдет VIII конференция "Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему Мир, сотрудничество и благосостояние".

"Мы, безусловно, недовольны приверженностью Европейского Союза и государств-членов СВПД, и этот вопрос был четко заявлен в пятницу Ираном, а также двумя неевропейскими членами ядерной сделки, Россией и Китаем, - сказал он в ответ на вопрос, касающийся заседания совместной комиссии СВПД, состоявшегося в прошлую пятницу в Вене.

"На встрече также подчеркивалась необходимость выполнения обязательств по СВПД и того, что Иран всегда был готов приостановить свои действия по сокращению обязательств в соответствии со статьей 36 ядерной сделки, если другие стороны этого международного соглашения должны выполнят свои обязательства", - добавил он.

"Подчеркнув, что новый шаг шести стран ЕС к вступлению в INSTEX является положительным, Зариф сказал: "Нам нужно увидеть работу INSTEX с подписанием соглашения между иранской и европейской сторонами INSTEX, возможность того, что это механизм будет реализован в будущем", - заключил он.

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