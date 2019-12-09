9 дек. 2019 г., 10:58
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«Семь с половиной» признан лучшим фильмом на фестивале персидского кино в Австралии

«Семь с половиной» признан лучшим фильмом на фестивале персидского кино в Австралии

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Картина «Семь с половиной» иранского режиссера Навид Махмуди получила премию за лучший фильм на 8-м фестивале персидского кино в Австралии.

8-й фестиваль персидского кино 4-8 декабря прошел в городе Сидней.
Другая картина Махмуди "Расставание" также избрана лучшим фильмом фестиваля персидского кино в Австралии в 2016 году.
«Семь с половиной» рассказывает о 7 афганских и иранских девушках, выходящих замуж в пятницу вечером, но у каждой из них есть какая-то проблема.

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