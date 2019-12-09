«Семь с половиной» признан лучшим фильмом на фестивале персидского кино в Австралии

8-й фестиваль персидского кино 4-8 декабря прошел в городе Сидней.

Другая картина Махмуди "Расставание" также избрана лучшим фильмом фестиваля персидского кино в Австралии в 2016 году.

«Семь с половиной» рассказывает о 7 афганских и иранских девушках, выходящих замуж в пятницу вечером, но у каждой из них есть какая-то проблема.

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