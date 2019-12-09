Иранский фильм "Тени без солнца" приглашен на кинофестиваль в Польше

"Тени без солнца" режиссера Мехрдада Оскуи, являющийся представителем иранского кино в конкурсной секции 30-го Амстердамского документального фестиваля (IDFA), был приглашен официальными лицами на 60-м Международном фестивале краковского кино в Польше.

Фильм "Тени без солнца" режиссёра Мехрдада Оскуи в качестве представителя иранского кино был показан в главном разделе конкурса кинофестиваля, и режиссёр получил приз.

Фильм "Тени без солнца" - это трогательная работа о преступности среди несовершеннолетних, в которой основное внимание уделяется девушкам и женщинам, отправленных в исправительную колонию за убийство или содействие в убийстве одного из их мужчин семьи или родственников.

Кинофестиваль в Кракове — один из старейших европейских кинофестивалей, специализирующийся на документальных, анимационных и короткометражных фильмах. На протяжении семи фестивальных дней у зрителей есть возможность посмотреть приблизительно 250 фильмов польского и европейского происхождения.