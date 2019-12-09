Делегация руководителей иранских СМИ прибыла в Россию

Второе заседание ирано-российского комитета по сотрудничеству в сфере СМИ состоится завтра в течение двух дней в российской столице под эгидой Министерства телекоммуникаций, цифрового развития и массовых коммуникаций России под председательством Алексея Волыни, заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации цифрового развития и массовых коммуникаций Алексея Волина.

В ходе этого раунда переговоров представители СМИ двух стран обсудят области сотрудничества и взаимодействия в сфере средств массовой информации между двумя странами с целью укрепления политических, экономических и культурных связей и достижения договоренностей о первом раунде переговоров, состоявшемся в Тегеране в прошлом году.

Посещение медиацентров и знакомство с российским опытом в этой области, а также общение с российскими интеллектуалами и экспертами, а также участие в конференции российских иранистов входят в программу делегации иранских СМИ в России.

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