9 дек. 2019 г., 09:00
Journalist ID: 2388
News Code: 83586850
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Делегация руководителей иранских СМИ прибыла в Россию

Делегация руководителей иранских СМИ прибыла в Россию

Тегеран, 9 декабря, ИРНА - Делегация руководителей иранских СМИ во главе с заместителем министра культуры и исламской ориентации Мохаммадом Хадади прибыла в Москву для участия во втором заседании Комитета по сотрудничеству СМИ Ирана и России.

Второе заседание ирано-российского комитета по сотрудничеству в сфере СМИ состоится завтра в течение двух дней в российской столице под эгидой Министерства телекоммуникаций, цифрового развития и массовых коммуникаций России под председательством Алексея Волыни, заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации цифрового развития и массовых коммуникаций Алексея Волина.

В ходе этого раунда переговоров представители СМИ двух стран обсудят области сотрудничества и взаимодействия в сфере средств массовой информации между двумя странами с целью укрепления политических, экономических и культурных связей и достижения договоренностей о первом раунде переговоров, состоявшемся в Тегеране в прошлом году.

Посещение медиацентров и знакомство с российским опытом в этой области, а также общение с российскими интеллектуалами и экспертами, а также участие в конференции российских иранистов  входят в программу делегации иранских СМИ в России.

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