Иранские борцы завоевали серебро и бронзу на Международном турнире по вольной борьбе «Аланы»

В Северной Осетии в течение двух дней проходил большой праздник для любителей и ценителей спорта – третий Международный турнир по вольной борьбе «Аланы». В состязании принимали участие более 300 атлетов из 25 стран мира — Армении, Беларуси, Болгарии, Греции, Грузии, Ирана, Казахстана, Словении, США,Таджикистана, Узбекистана, Филиппин, Финляндии, России и др. Зрительный зал был переполнен.

При этом Мохаммад Джавад Эбрахими в весовой категории 92 кг получил бронзу и Амирхосейн Заре в весовой категории 125 кг – бронзу.

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