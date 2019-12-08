Иран и Грузия обсудили перспективы развития отношений

"Замглавы МИД Грузии, который находится в Иране для участия в третьем раунде грузино-иранских межмидовских консультаций на уровне заместителей министров провел встречу с министром иностранных дел Ирана", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Собеседники обсудили текущее состояние отношений Ирана и Грузии и пути их развития по различным направлениям двустороннего сотрудничества.

Хавтисиашвили ранее провел встречу со своим иранским коллегой, замглавы МИД Ирана Аббасом Аракчи. "Несмотря на то, что односторонние санкции США против Тегерана вызвали большие проблемы для экономики страны, но в то же время они могут создать новые возможности для укрепления грузино-иранского сотрудничества", сказал Аракчи на встрече с Хавтисиашвили.

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