8 дек. 2019 г., 19:19
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News Code: 83586578
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Аракчи: Санкции — возможность укреплять грузино-иранское сотрудничество

Аракчи: Санкции — возможность укреплять грузино-иранское сотрудничество

Тегеран, 8 декабря. ИРНА – Несмотря на то, что санкции США вызвали большие проблемы для иранской экономики, но они могут создать хорошую возможность для укрепления грузино-иранского сотрудничества, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил на встрече с заместителем главы МИД Грузии Александром Хавтисиашвили.

Замглавы МИД Грузии прибыл в Иран для участия в третьем раунде грузино-иранских межмидовских консультаций на уровне заместителей министров. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.

"Несмотря на то, что односторонние санкции США против Тегерана вызвали большие проблемы для экономики страны, но в то же время они могут создать новые возможности для укрепления грузино-иранского сотрудничества", указал Аракчи.

По его словам, Иран проводит независимую политику в отношениях с соседними государствами. Он подчеркнул, что внешние факторы никак не влияют на отношения между Ираном и Грузией.

Хавтисиашвили, в свою очередь, призвал к дальнейшему укреплению связей с Ираном по всем направлениям.

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