Аракчи: Санкции — возможность укреплять грузино-иранское сотрудничество

Замглавы МИД Грузии прибыл в Иран для участия в третьем раунде грузино-иранских межмидовских консультаций на уровне заместителей министров. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Ирана.

"Несмотря на то, что односторонние санкции США против Тегерана вызвали большие проблемы для экономики страны, но в то же время они могут создать новые возможности для укрепления грузино-иранского сотрудничества", указал Аракчи.

По его словам, Иран проводит независимую политику в отношениях с соседними государствами. Он подчеркнул, что внешние факторы никак не влияют на отношения между Ираном и Грузией.

Хавтисиашвили, в свою очередь, призвал к дальнейшему укреплению связей с Ираном по всем направлениям.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409