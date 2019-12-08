Зариф призвал укреплять сотрудничество с Оманом в сфере экономики

"Во время встречи глава иранского внешнеполитического ведомства призвал укреплять сотрудничество Тегерана и Маската в экономической сфере", говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД.

Он добавил, что у Ирана и Омана есть большой потенциал для развития и роста отношений в экономической сфере.

Ранее первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с министром торговли и промышленности Омана заявил, что у Тегерана нет никаких препятствий для расширения сотрудничества с Маскатом.

7-8 декабря в Тегеране состоялось 18-е заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Омана.

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