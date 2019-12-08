Иранский всадник занял 5-е место в индивидуальном троеборье ЧА

Иранец по итогам трех видов программы — манежной езды, кросса и конкура занял 5 место соревнований по конному спорту в личном троеборье Чемпионата Азии 2019 года.

Кроме того, иранские всадники Адель Кешаварз и Фарханг Садеги, которые вышли в финал соревнований по конкуру заняли 10-е и 21-е места соответственно.

Чемпионат Азии по конному спорту прошел с 30-го ноября по 8-е декабря в Таиланде.

Конное троеборье — вид конного спорта, который состоит из манежной езды, полевых испытаний или кросса (второй день), преодоления препятствий или конкура (третий день).

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