8 дек. 2019 г., 17:47
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News Code: 83586476
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Иран принял участие в дипломатической благотворительной выставке-ярмарке в Баку

Иран принял участие в дипломатической благотворительной выставке-ярмарке в Баку

Баку, 8 декабря. ИРНА — Посольство Ирана в Республике Азербайджан приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке, организуемой дипкорпусом в Баку.

В мероприятии приняли участие дипломатические миссии Из Ирана, Египта, Венгрии, Пакистана, Украины, России и Турции.

Гостям ярмарки были предложены угощения традиционной иранской кухни, сувенирная продукция, видео-презентация о туристическом, инвестиционном и культурном потенциале различных городов Ирана.

Кроме того, были представлены уникальные иранские народные промыслы — Галямзани, Хатамкари, Минакари.

Средства, собранные на ярмарке, направляются на приобретение медицинского и прочего оборудования для детей с неизлечимой болезнью.

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