Иран принял участие в дипломатической благотворительной выставке-ярмарке в Баку

В мероприятии приняли участие дипломатические миссии Из Ирана, Египта, Венгрии, Пакистана, Украины, России и Турции.

Гостям ярмарки были предложены угощения традиционной иранской кухни, сувенирная продукция, видео-презентация о туристическом, инвестиционном и культурном потенциале различных городов Ирана.

Кроме того, были представлены уникальные иранские народные промыслы — Галямзани, Хатамкари, Минакари.

Средства, собранные на ярмарке, направляются на приобретение медицинского и прочего оборудования для детей с неизлечимой болезнью.

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