8 дек. 2019 г., 16:50
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Фильм иранского режиссера был представлен на международном кинофестивале в Италии

Фильм иранского режиссера был представлен на международном кинофестивале в Италии

Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Картина иранского режиссера Махмуда Резы Сани "Киаростами и потерянная трость" был показана на 9-м международном кинофестивале "IntimaLente" в Италии.

Фильм рассказывает о жизни известного иранского кинорежиссера Аббаса Киаростами и его взгляд на кино. Киаростами является обладателем множества кинематографических наград, в числе которых «Золотая пальмовая ветвь» 50-го Каннского фестиваля за фильм «Вкус вишни». Он скончался на 76 году жизни в Париже.

Ранее в октябре иранский фильм "Киаростами и потерянная трость" получил приз в категории " независимого кино" международного кинофестиваля в уругвайском городе Сальто, проходившем с 14-го по 18-е октября.

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