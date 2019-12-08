8 дек. 2019 г., 16:37
Journalist ID: 2177
News Code: 83586405
0 Persons

Иранские ядерные продукты нашли своё место в российских и американских исследовательских центрах

Иранские ядерные продукты нашли своё место в российских и американских исследовательских центрах

Карадж, 8 декабря. ИРНА — Специальный помощник руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Асгар Зареан заявил, что американские и российские исследовательские центры заинтересованы в покупке иранской ядерной продукции.

"Экспорт ядерных продуктов является одной из основных целей страны", заявил Зареан в интервью ИРНА в кулуарах выставки атомной промышленности Ирана провинции Альборз.

Он напомнил, что США купили у Ирана партию 30 тонн тяжёлой воды в рамках соглашения по иранской ядерной программе, а партия из 40 тонн  поставлена в Россию.

Специальный помощник руководителя ОАЭИ добавил, что некоторые европейские страны дали зелёный свет на покупку иранской продукции. "Примечательно, что эти продукты проданы в некоторые страны, а запросы других стран пока проверяются", указал он.

Он отметил, что Тегеран получил 400 тонн так называемого "жёлтого кека" (уранового концентрата, исходное сырья для обогащения урана) после подписания ядерного соглашения в обмен на 8,5 тонн обогащённого урана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 1 =