Нет никаких препятствий для расширения сотрудничества Тегерана с Маскатом: Джахангири

"Развитие двустороннее сотрудничество Ирана и Омана в пользу исламского мира и региональных стран", заявил Джахангири, отметив, что страны региона, как Иран и Оман, могут сыграть конструктивную роль в разрешении проблем путем расширения взаимодействия.

По его словам, товарооборот Ирана и Омана в прошлом году достиг 1,3 млрд. долларов, который свидетельствует о значительном росте экономических связей двух стран.

Указав на роль совместной экономической комиссии Ирана и Омана, Джахангири заявил, что эта комиссия должна найти пути расширения двусторонних отношений частных секторов.

Он также заявил, что отмена визового режима для оманских граждан, упрощение выдачи виз для иранцев, запуск прямого рейса и укрепление связей в области транзита и судоходства могут привести к увеличению товарооборота двух стран.

Министр торговли и промышленности Омана Али бен Масуд Аль Сунаиди также выразил на росте торговых отношений двух стран, указав на непосредственные связи бизнесменов Ирана и Омана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392