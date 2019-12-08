8 дек. 2019 г., 15:41
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News Code: 83586305
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Иран принял участие в дипломатической благотворительной выставке-ярмарке в Сараево

Иран принял участие в дипломатической благотворительной выставке-ярмарке в Сараево

Белград, 8 декабря. ИРНА — Посольство Ирана в Боснии и Герцеговине приняло участие в ежегодной благотворительной ярмарке, организуемой дипкорпусом в Сараево.

Гостям ярмарки были предложены угощения традиционной иранской кухни, сувенирная продукция, видео-презентация о туристическом, инвестиционном и культурном потенциале различных городов Ирана.

В организации мероприятия приняли участие 40 дипломатических миссий, аккредитованных в Сараево, а также 80 боснийских благотворительных сообществ.  Иранский стенд посетил посол Ирана в Сараево Махмуд Хейдари.

Средства, собранные на ярмарке, направляются на приобретение медицинского и прочего оборудования для социальных учреждений города. По общим результатам этого мероприятия за прошедший год для благотворительных организаций Боснии и Герцеговины было приобретено оборудование на сумму более 110 тысяч евро.

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