8 дек. 2019 г., 15:23
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News Code: 83586269
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Иранец занял 2-е место на чемпионате Азии по легкой атлетике

Иранец занял 2-е место на чемпионате Азии по легкой атлетике

Тегеран, 8 декабря, ИРНА – Иранский спортсмен Мехди Раваи завоевал серебро по метанию копья на чемпионате Азии по легкой атлетике.

21-й чемпионат Азии по легкой атлетике с 29 ноября по 8 декабря прошел в Бразилии с участием легкоатлетов из 42 стран.
Раваи завоевал бронзу в соревнованиях по метанию копья с результатом 59.35 м.

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