Иранец занял 2-е место на чемпионате Азии по легкой атлетике

21-й чемпионат Азии по легкой атлетике с 29 ноября по 8 декабря прошел в Бразилии с участием легкоатлетов из 42 стран.

Раваи завоевал бронзу в соревнованиях по метанию копья с результатом 59.35 м.

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