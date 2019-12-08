Зариф отправится в Стамбул для участия в конференции «Стамбульский процесс — Сердце Азии»

Тегеран, 8 декабря, ИРНА – У Тегерана нет никаких препятствий для расширения сотрудничества с Маскатом. Об этом заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с министром торговли и промышленности Омана Али бен Масудом Аль Сунаиди.