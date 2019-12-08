8 дек. 2019 г., 15:09
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News Code: 83586239
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Зариф отправится в Стамбул для участия в конференции «Стамбульский процесс — Сердце Азии»

Зариф отправится в Стамбул для участия в конференции «Стамбульский процесс — Сердце Азии»

Тегеран, 8 декабря, ИРНА - Глава МИД ИРИ Мохаммад Джавад Зариф отправится в Стамбул, где в понедельник пройдет VIII конференция «Стамбульский процесс — Сердце Азии» на тему "Мир, сотрудничество и благосостояние".

Основная тема переговоров на конференции – мир и региональное сотрудничество для будущего Афганистана.
Первая конференция "Сердце Азии – Стамбульский процесс" в 2011 году прошла в Стамбуле с участием министров иностранных дел Турции, Афганистана, Азербайджана, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Саудовской Аравии, Таджикистана, Туркменистана и ОАЭ.

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