8 дек. 2019 г., 14:36
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News Code: 83586182
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В Иране более 13 тыс. кандидатов зарегистрировано на выборы в парламент

В Иране более 13 тыс. кандидатов зарегистрировано на выборы в парламент

Тегеран, 8 декабря, ИРНА – 13 тыс. 896 кандидатов зарегистрированы на выборы в 11-го парламента Ирана. Об этом сообщил официальный представитель центра выборов страны Исмаил Мусави.

По его словам, 1605 кандидатов – женщины, 12 тыс. 291 человек составляют мужчины.
Он отметил, что у 4% от кандидатов религиозное образование, 14% из них – кандидаты наук, 77% – аспиранты, а прочие – бакалавры и так далее.
Мусави добавил, что 4% кандидатов ранее служили депутатами. 23% из них по меньшей мере один раз были зарегистрированы на выборы в парламент.
Парламентские выборы должны пройти 21 февраля 2020 года. Совет стражей конституции затем начнёт проверку благонадежности зарегистрированных кандидатов и объявит имена окончательных кандидатов.
Меджлис состоит из 290 депутатов. Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года.
В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.
Для депутатов-суннитов также нет препятствий для присутствия в парламенте. В настоящем парламенте присутствуют 24 представителей-суннитов.

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