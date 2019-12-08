В Иране более 13 тыс. кандидатов зарегистрировали на выборы в парламент

По его словам, 1605 кандидатов – женщины, а 12 тыс. 291 человек составляют мужчины.

Он отметил, что у 4% от кандидатов религиозные образования, 14% от них – кандидаты наук, 77% – аспиранты, а прочие – бакалавры и ниже.

Мусави добавил, что 4% от кандидатов ранее служили депутатом. 23% от них по меньшей мере раз зарегистрировали на выборы в парламент.

Парламентские выборы должны пройти 21 февраля 2020 года. Совет стражей конституции затем начнёт проверку благонадежности зарегистрированных кандидатов и объявит имена окончательных кандидатов.

Меджлис состоит из 290 депутатов. Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на 4 года.

В иранском парламенте, зарезервированы пять мест для религиозных и этнических меньшинств. Для этнических армян проживающих в Иране зарезервированы два места, для ассирийцев, иудеев и зороастрийцев страны по одному месту — итого пять мест для религиозных и этнических меньшинств.

Для депутатов-суннитов также нет препятствий для присутствия в парламенте. В настоящем парламенте присутствуют 24 представителей-суннитов.

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