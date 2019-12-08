Глава европейской дипломатии назвал сохранение СВПД коллективной ответственностью

"СВПД имеет решающее значение для глобальной безопасности и нераспространения ядерного оружия. Мы несем коллективную ответственность за сохранение ядерной сделки. Я после проведения Совместной комиссии в качестве координатора поддерживаю призыв к полной реализации соглашения и переломить недавнюю негативную тенденцию", написал он в Twitter.

14-е заседание Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе прошло в Вене.

Встреча прошла под председательством генерального секретаря внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид и замминистры МИД ИРИ Аббаса Аракчи и с участием представителей стран Е3+2 (Китай, Франция, Германия, Россия, Соединенное Королевство) и Ирана.

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