8 дек. 2019 г., 12:58
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Иранский тхэквондист завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

Иранский тхэквондист завоевал лицензию на Олимпиаду-2020 в Токио

Тегеран, 8 декабря. ИРНА — Иранец Армин Хадипур, который вышел в полуфинал Гран-при по тхэквондо в Москве, завоевал лицензию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Хадипур в весовой категории до 58 кг одержал победу над тхэквондистами из Сенегала и Португалии, но в полуфинале он уступил чемпиона Грн-при 2018 года Джуна Джанга. Ему в матче за третье место также не удалось обыграть российского тхэквондиста.
6 и 7 декабря в Москве прошел финал Гран-при по тхэквондо среди мужчин и женщин с участием 128 спортсменов.
14-й чемпионат Азии по стрельбе 5-14 ноября проходит в Дохе.

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